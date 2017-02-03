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03 февраля 2017
02 февраля 2017
01 февраля 2017
14:09  03 февраля 2017 0

В Пермь на «Золотую маску» приедут Ксения Собчак и Рената Литвинова

Собчак Ксения. Дополнительно. Екатеринбург., собчак ксения
Ради "Травиаты" в Перми соберутся знаковые деятели российской культурыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В рамках фестиваля «Золотая маска» в Перми пройдет публичная дискуссия с участием ведущих деятелей культуры и искусства. В числе спикеров выступят дирижер Теодор Курентзис, главный редактор журнала L’Officie Ксения Собчак и актриса Рената Литвинова.

Проект будет называться «Говорим с театром». Он стартует 3 февраля. Первая дискуссия будет называться «Театр: есть ли жизнь за МКАД?». Участники беседы обсудят тенденцию перемещения «культурных центров» из столиц на примере Пермского театра оперы и балета.

Дискуссия начнется в 14:00. В ее рамках выступят журналист Алена Долецкая, гендиректор «Золотой маски» Марина Ревякина, художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис, генеральный менеджер пермского оперного Марк де Мони, театральный режиссер Кама Гинкас, театровед Марина Давыдова, главредактор журнала L’Officie Ксения Собчак, актриса и режиссер Рената Литвинова. Модератором будет креативный продюсер шоу «Вечерний Ургант» Андрей Савельев, сообщили «URA.RU» в пресс-службе Пермского оперного театра.

Напомним, 4 февраля начинается национальный театральный фестиваль «Золотая маска». В этом году он впервые начнется в Перми. Причина тому — опера «Травиата», которая настолько сложна в постановке, что ее очень затруднительно привезти в Пермь. Ради спектакля в столицу Прикамья планирует приехать глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Анна Белкина
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