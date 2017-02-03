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03 февраля 2017
14:07  03 февраля 2017 2

Все легально. В России возникла новая схема отмывания доходов с помощью судебных приставов

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., кот, монета, деньги
Миллиарды рублей утекают в другие страныФото: Pixabay

В России появилась новая схема отмывания доходов с помощью судебных решений и сотрудников Федеральной службы судебных приставов, пишет РБК.

По новой схеме два юрлица (резидент и нерезидент) договариваются о взыскании долга через третейские суды или с помощью заключения мировых соглашений. В качестве истца выступает нерезидент с требованием погасить задолженность, ответчик-резидент соглашается это сделать.

Далее истец получает исполнительный лист, обращается в ФССП, приставы списывают средства на счет службы и передают их затем на счет в иностранном банке.

В итоге легализация происходит за счет госструктуры. По данным Банка России, в 2016 году в другие страны по такой схеме ушли почти 37 млрд рублей, в исках варьировались суммы от 400 млн до 6 млрд рублей.

Данная схема фактически полностью защищена законодательно и не нарушает закон. Суд и специалисты ФСПП в данном случае бессильны: у первых нет возможностей пресечь схему, у вторых — полномочий.

Центральный банк намерен бороться с данной схемой отмывания средств с помощью издания новых правил контроля для банков, которым поручат принимать решение о квалификации операций, проводимых с проведением махинаций, как подозрительных и использовать право на отказ.

Лев Истомин
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