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03 февраля 2017
02 февраля 2017
01 февраля 2017
14:31  03 февраля 2017 1

«Упали и упали — это человеческий фактор». Югорская «Почта России» швыряет посылки на землю. ВИДЕО

Клипарт, всего понемногу, спецмашина, почта россии
Автомобили "Почты России" в Югре разгружают, просто выбрасывая посылкиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сети появилось видео того, как разгружают автомобиль «Почты России» в поселке Белый Яр (Сургутский район). Посылки просто выбрасывают из машины.

Запись была сделана из автомобиля, припаркованного рядом с отделением «Почты России». На кадрах видно, как человек в форме бросает посылки на крыльцо. Некоторые из них скатываются вниз, после чего сотрудник ведомства забрасывает их обратно.

Видео: Youtube.com, Василий Васичкин

В поселковом отделении «Почты России» заявили «URA.RU», что ничего экстраординарного в этой ситуации нет. «Посылки бросали не на крыльцо, а на руки. Там стоял почтальон и принимал. Ну упали там одна-две посылки и упали — это человеческий фактор. Ничего страшного — просто не докинули. А вы что думаете, в поездах посылки не падают? Что их там на руках носят, что ли?» — заявил руководитель отделения Светлана Чернышева. Отметим, на кадрах не видно, действительно ли кто-то принимал посылки. Но, судя по словам Чернышевой, такой способ разгрузки применяется в поселке регулярно.

Ранее, напомним, в Сети было опубликовано видео того, как в Тюмени с проходящего поезда на одну из платформ вокзала выкидывали посылки. Сотрудник вокзала пытался на бегу ловить коробки, но не успевал и, отбрасывая пойманную, бежал за следующей. Представители «Почты России» заявили тогда «URA.RU», что в вагоне, снятом на видео, был исключительно служебный, небьющийся груз: бланки, упаковки, которые не имеют отношения к отправлениям клиентов.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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