Названа причина смерти тюменского школьника в картинг-центре

14:04 03 февраля 2017 0

Следователи возбудили уголовное дело Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Причиной смерти третьеклассника в тюменском картинг-центре, по предварительным данным, стала тупая травма живота. В соцсетях горожане пишут, что ребенок ранее перенес инсульт, и сообщают, что в момент удара мальчик был в шлеме.

Трагедия, случившаяся в Тюмени 2 февраля, вызвала большой резонанс. В соцсетях горожане обсуждают причины случившегося. Люди пишут, что несколькими годами ранее мальчик перенес инсульт. На картинге в момент ЧП он был в шлеме, отмечают тюменцы. При этом одна из пользовательниц «ВКонтакте» написала в популярном паблике, что гибель ребенка никак не связана с инсультом.

«Знаете, он не прыгал и не скакал, разрыв печени, мне кажется, никак не связан с инсультом, — написала она. — Я говорю вам как тетя мальчика, час назад получили заключение о смерти, и если говорю, то наверняка владею информацией».

Фото: скриншот из соцсети «ВКонтакте»

В СУ СКР по области сообщили, что 10-летний тюменец получил травму при управлении картом. Мальчик потерял сознание и был доставлен в ОКБ №1. Как рассказали корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе областного департамента здравоохранения, на станции скорой помощи вызов приняли в 21.14.

«Первая бригада прибыла на место через 11 минут, еще одна — через три минуты после первой, — сообщили там. — Медики проводили все необходимые реанимационные мероприятия, пациент был доставлен в тяжелом состоянии в ОКБ №1. Врачи больницы продолжили все необходимые мероприятия, сделали все возможное, но, к сожалению, спасти пациента не удалось».

В СУ СКР отметили, что предварительной причиной смерти явилась тупая травма живота. Трагедия случилась в помещении картинг-центра, расположенного в здании ТЦ «Солнечный» по улице Пермякова, 50б — там находится известный горожанам картинг-центр LiveDrive. Уголовное дело возбуждено по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть».