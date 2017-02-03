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03 февраля 2017
02 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
14:25  03 февраля 2017 0

Бурков поехал в муниципалитеты за «губернаторскими подписями»

8 съезд СР. Москва, справедливая россия, бурков александр, съезд
Александр Бурков намерен дойти до регистрации любой ценойФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Свердловские справедливороссы начали активные консультации с мэрами и муниципальными депутатами по вопросу о предстоящем выдвижении кандидатом в губернаторы лидера отделения «СР» Александра Буркова.

Как сообщил «URA.RU» сам Александр Бурков, для его выдвижения потребуется по разным подсчетам собрать от 123 до 133 подписей. У справедливороссов в местных думах на сегодняшний день есть лишь 86 депутатов. Бурков считает, что недостающие 40 голосов партийцы в состоянии получить за счет независимых парламентариев.

Отдельные справедливороссы сообщают, что независимые депутаты в обмен на обещание поставить подпись просят деньги или оказать им ответные услуги. «Будем торговаться с каждым», — говорят принимающие участие в процессе партийцы. Сам Александр Бурков эту информацию не подтверждает: «Каких-либо требований независимые депутаты пока не выставляют, политического торга с ними пока нет».

Лидер свердловских справедливороссов уверен, что внесенные недавно в Заксобрание области его сопартийцами и депутатами-коммунистами законопроект о снижении «муниципального фильтра» будет отклонен. Действующая редакция закона обязывает потенциальных кандидатов собрать не менее 7,9% подписей от числа всех мэром и местными депутатами. Справедливороссы совместно с коммунистами предложили понизить этот показатель до 5%.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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