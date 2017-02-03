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Главные новости Курганской области
15:28  03 февраля 2017 0

«Люди переключились на потребление». Банкиры прогнозируют рост кредитования в Зауралье

Пресс-конференция управляющего Курганским отделением ВТБ 24. Курган., меркулов павел
Павел Меркулов озвучил планы на 2017 годФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Банк ВТБ24 в 2017 году планирует увеличить объем кредитования населения и малого бизнеса Курганской области на 30%. Об этом в пятницу, 3 февраля, на пресс-конференции заявил управляющий курганского отделения банка Павел Меркулов, передает корреспондент «URA.RU».

Банк планирует выдать 5,5 тысячи кредитов объемом 3 млрд рублей. При этом рост продаж по сравнению с прошлым годом в секторе потребительских кредитов может составить 20%, ипотечных кредитов — 42%, кредитов малому бизнесу — 41%. Оптимистичные прогнозы банкиры делают исходя из прошлогодних показателей.

По данным банка, за прошлый год было выдано 4619 кредитов (не считая карт) на сумму 2,3 млрд рублей. Это почти в два раза больше, чем за 2015 год. Из общего объема кредитов 64% — это потребительские кредиты наличными. Причем средний чек займа увеличился на 21% (до 288 тыс. рублей). На 31% увеличилось количество выданных банком ипотечных кредитов: курганцы получили почти полмиллиарда рублей. Прирост продаж автокредитов в банке составил 71% по сравнению с 2015 годом. В целом, кредитный портфель банка в Курганской области за год увеличился на 4,6% и составил 5,5 млрд рублей, а темпы роста просроченной задолженности сократились.

«Люди переключились на потребление, больше отдыхали, больше покупали валюты, активнее платили по кредитам», — говорят банкиры. Спрос на кредиты, по их словам, останется высоким за счет того, что в предыдущие два-три года зауральцы вынуждены были откладывать крупные покупки.

Анна Бояркина
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