В Кольцово приземлился «самолет-призрак»

14:28 03 февраля 2017 0

Борт АК "Ямал" прибыл в Екатеринбург вне расписания фото - прислано в редакцию "URA.RU" читателями

В аэропорту Екатеринбурга в пятницу, 3 февраля, около полудня, обнаружили на посадочной площадке борт АК «Ямал», которого нет в расписании Кольцово.

Фотография судна сделана около 11:50 по местному времени. В редакцию «URA.RU» ее прислали читатели, обратив внимание на то, что рядом с бортом выстроилась колонна из авто представительского класса.

Регулярный рейс АТК «Ямал» из Салехарда в пятницу должен был прибыть в Кольцово по расписанию в 15:00. Однако аэропорт анонсирует задержку на 40 минут. Также отложен утренний рейс из столицы Свердловской области в Салехард — на восемь часов. В компании не прокомментировали причину задержки. Там также не удалось уточнить, является ли сфотографированный борт резервным для рейса на 16 часов.

Между тем сбои в расписании АТК «Ямал» в пятницу не сказались на прибытии главы Ямала в Екатеринбург, где начался межрегиональный координационный совет «Единой России».