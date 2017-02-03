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03 февраля 2017
14:28  03 февраля 2017 0

В Кольцово приземлился «самолет-призрак»

Борт АК "Ямал" прибыл в Екатеринбург вне расписанияфото - прислано в редакцию "URA.RU" читателями

В аэропорту Екатеринбурга в пятницу, 3 февраля, около полудня, обнаружили на посадочной площадке борт АК «Ямал», которого нет в расписании Кольцово.

Фотография судна сделана около 11:50 по местному времени. В редакцию «URA.RU» ее прислали читатели, обратив внимание на то, что рядом с бортом выстроилась колонна из авто представительского класса.

Регулярный рейс АТК «Ямал» из Салехарда в пятницу должен был прибыть в Кольцово по расписанию в 15:00. Однако аэропорт анонсирует задержку на 40 минут. Также отложен утренний рейс из столицы Свердловской области в Салехард — на восемь часов. В компании не прокомментировали причину задержки. Там также не удалось уточнить, является ли сфотографированный борт резервным для рейса на 16 часов.

Между тем сбои в расписании АТК «Ямал» в пятницу не сказались на прибытии главы Ямала в Екатеринбург, где начался межрегиональный координационный совет «Единой России».

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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