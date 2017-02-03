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Главные новости Челябинской области
14:40  03 февраля 2017 0

Главе из пригорода Челябинска грозит арест. СКР насчитал взяток на сотни тысяч

Строительство коттеджных поселков. Челябинск., коттеджи
Земля в Красноармейском районе считается "золотой" (фото из архива)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Обвинение в получении взяток на 220 тысяч рублей предъявлено главе Баландинского сельского поселения Вере Галицковой. Следствие будет добиваться ее ареста, сообщили «URA.RU» в СКР по Челябинской области.

По предварительной информации, незаконное вознаграждение чиновница из Красноармейского района получила за предоставление двух земельных участков на территории Баландино. Оперативное сопровождение по уголовному делу, возбужденному по ч.4 ст. 290 УК РФ, ведут сотрудники регионального полицейского главка.

По информации агентства, земля в пригороде Челябинска досталась бизнесменам, близким к главе Красноармейского района Юрию Сакулину. Главу Баландино оперативники «вели» почти полгода, однако в активную фазу дело вошло после инцидента с водителем Галицковой. Застигнутый в пьяном виде за рулем служебного автомобиля, он попытался дать взятку инспекторам, после чего был задержан. При осмотре автомобиля в его «бардачке» обнаружили некие документы, после чего силовики пришли с обысками уже в баландинскую администрацию.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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