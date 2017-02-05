17:42 05 февраля 2017 0

Эксперты указывают: зачастую жертвы изнасилований преследуют корыстные цели Фото: depositphotos.com © URA.RU

Провоцирование мужчин на интимную близость с целью дальнейшего шантажа становится в России распространенным явлением. Такое мнение высказали опрошенные «URA.RU» эксперты, обсуждая череду подобных скандалов, которая прокатилась по стране. Общественный резонанс получили изнасилования девушек на молодежных вечеринках в Тюмени, Новосибирске, Магнитогорске. На днях в Ульяновске тюремный срок получил молодой человек, который после случайной близости с несовершеннолетней девушкой, был обвинен в ее изнасиловании. Родные юноши утверждают, что изнасилования не было, а за смену показаний от них якобы требовали миллион рублей.

Как пояснил «URA.RU» руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях, психиатр Михаил Виноградов, подобные истории происходят регулярно и для многих даже стали прибыльным бизнесом. «В большинстве случаев девушки, которые в дальнейшем заявляют об изнасиловании, прекрасно отдают отчет в том, что едут с малознакомыми людьми в какой-нибудь арендованный коттедж в сотне километров от города вовсе не для того, чтобы играть там в шахматы. Они ложатся в постель с мужчинами, а наутро пишут на них заявления в полицию», — рассказал Виноградов.

Для отзыва заявления или смены своих показаний девушки порой требуют от мужчин денежного вознаграждения. «В моей практике был случай, когда фактурная, симпатичная девушка намеренно знакомилась с мужчинами, приглашала их домой, занималась любовью, после чего показывала паспорт, что ей 14 лет. Позднее она требовала от них откупные, взамен обещая не обращаться в правоохранительные органы», — рассказал Виноградов.

В последние дни по Интернету расходится нарезка из программы «Пусть говорят». В ролике девушка, обвиняющая двух парней в изнасиловании, выглядит не такой уж невинной

По словам Виноградова, в России мужчины не защищены от обвинений в сексуальном насилии или домогательствах. «Если после интимной связи девушка вдруг заявит, что партнер ее изнасиловал, то мужчине, скорее всего, уже ничего не поможет. У него остается один вариант — садиться в тюрьму», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что существует немало случаев, когда жен и дочерей используют таким образом для извлечения прибыли. «С учетом нашего законодательства, многим и вправду не остается ничего другого, кроме как платить шантажистам», — заключил психиатр.

По мнению экспертов, мужчины слабо защищены от обвинений в сексуальном насилии Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава общественной организации «Родительское собрание» Константин Долинин в разговоре с «URA.RU» признал, что в отдельных случаях действительно происходят подобные провокации со стороны девушек. «Это примерно такая же вещь, как автоподставы на дорогах. Вот и здесь подчас даже работают целые группы. Однако я бы не стал полностью снимать вину с мужской половины. Простите, а вы чем думаете, когда ложитесь в постель с кем попало?!» — сказал Долинин.

По его мнению, есть вполне конкретные вопросы и к родителям, которые отпускают своих несовершеннолетних детей «пьянствовать по коттеджам и сомнительным квартирам». При этом он подчеркнул, что если речь идет о сексуальных действиях в отношении несовершеннолетней, то наказание, естественно, будет максимально суровым.

Долинин также не согласен с тем, что мужчины у нас менее защищены в правовом поле, чем женщины.

«К сожалению, девушки регулярно становятся жертвами сексуальных домогательств. Это большая проблема, а жаловаться на самом деле некуда. Вот об этом надо говорить, а не кричать о беззащитности мужиков», — признал общественник.

Адвокат Петр Домбровицкий рассказал «URA.RU», что имитация женщинами изнасилования стала большой проблемой. «Женщина может, например, таким образом отомстить мужчине — после произошедшей связи достаточно разорвать на себе нижнее белье и поставить два синяка. Все! Открутиться кавалеру будет крайне тяжело», — пояснил юрист.

По его словам, большинство участников молодежных вечеринок с алкоголем, так называемых «вписок», прекрасно понимают, для чего они собираются вместе. «Но молодому человеку перед тем, как ложиться в постель, не мешало бы узнать, сколько его избраннице лет, совершеннолетняя ли она. Если нет, то встреча со следователем становится вполне реальной», — добавил Домбровицкий.