{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,31
Динамика за 2 недели
Евро 63,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
03 февраля 2017
02 февраля 2017
01 февраля 2017
Главные новости Курганской области
14:51  03 февраля 2017 0

«Мальчик, ты забыл похрюкать». Курганцы ополчились на романтика из ЦПКиО

Цветы в память о жертвах терактов в Париже у посольства Франции. Москва, акция памяти, свечи, траур, французский флаг
Влюбленный бросил на речке пластиковые стаканчикиФото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Пользователи соцсети «В Контакте» осудили романтика, который устроил сюрприз для своей возлюбленной в ЦПКИО в Кургане. Очевидно, молодой человек делал предложение и для этого расставил свечи в пластиковых стаканчиках в снегу на замершей реке Битевке. На следующий день стаканы так и остались стоять в сугробе.

«Мальчик, сделавший вчера романтическое предложение в ЦПКиО, при помощи сотни пластиковых стаканчиков, ты забыл похрюкать! Надеюсь, не забудете это сделать, когда вы придете весной и увидите в этом болоте свои плавающие стаканы», — обратился к нему автор поста в сообществе «Типичный Курган».

«Весь город забыл похрюкать», — комментируют курганцы, имея в виду то, что этот водоем всегда завален хламом. Досталось и автору поста. «Лазить по сугробам и фотографировать не лень, а собрать не мог?» — спрашивают горожане.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров