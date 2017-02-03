{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,31
Динамика за 2 недели
Евро 63,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
03 февраля 2017
02 февраля 2017
14:44  03 февраля 2017 0

«Мальчик не проехал и пяти метров». В тюменском картинг-центре, где погиб ребенок, не согласны с выводами следствия

ГлавЁлка, картинг, старт, отмашка, флаг
Директор картинг-центра уверена: столкновение было слишком слабым, чтобы в нем мог погибнуть человекФото: Александр Мамаев © URA.RU

Руководство тюменского картинг-центра, где в четверг, 2 февраля, погиб десятилетний мальчик, опровергает версию смерти ребенка из-за удара о руль карта. В картинг-центре настаивают, что сотрудники сделали все для спасения мальчика.

Директор картинг-центра Live Drive Людмила Юмсунова рассказала «URA.RU», что перед заездом мальчик и его мама были полностью проинструктированы относительно правил управления картом и техники безопасности во время заезда. На мальчике было предусмотренное техникой безопасности защитное снаряжение. Юмсунова рассказала, что ребенок с самого старта ехал неровно и столкнулся с препятствием еще до того, как проехал первый поворот на трассе.

«Мальчик был в сознании, сотрудники центра оказали ему необходимую доврачебную помощь, благодаря которой ребенок дожил до приезда врачей скорой, — рассказала Юмсунова. — Наши сотрудники сделали все, чтобы ребенок дышал. Когда приехали врачи, правая часть тела мальчика не реагировала на воздействия, но пульс был».

Директор картинг-центра добавляет, что карт перед столкновением с препятствием ехал на небольшой скорости. «От такого удара точно не может быть летального исхода», — заверила Юмсунова. Со слов сотрудников, директор сообщил, что у мальчика случился повторный инсульт, предыдущий якобы имел место 3 года назад.

Как писало «URA.RU», по версии следствия, смерть ребенка наступила в результате тупой травмы живота из-за удара о руль карта. Тетя мальчика в соцсетях сообщает, что причиной смерти стал разрыв печени. Другие комментаторы подтверждают версию директора Людмилиы Юмсуновой об инсульте.

Следственное управление СК РФ по Тюменской области возбудило по факту гибели ребенка уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Дело находится под контролем у прокурора Тюменской области Владимира Владимирова.

Николай Бастриков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров