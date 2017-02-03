14:44 03 февраля 2017 0

Директор картинг-центра уверена: столкновение было слишком слабым, чтобы в нем мог погибнуть человек Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Руководство тюменского картинг-центра, где в четверг, 2 февраля, погиб десятилетний мальчик, опровергает версию смерти ребенка из-за удара о руль карта. В картинг-центре настаивают, что сотрудники сделали все для спасения мальчика.

Директор картинг-центра Live Drive Людмила Юмсунова рассказала «URA.RU», что перед заездом мальчик и его мама были полностью проинструктированы относительно правил управления картом и техники безопасности во время заезда. На мальчике было предусмотренное техникой безопасности защитное снаряжение. Юмсунова рассказала, что ребенок с самого старта ехал неровно и столкнулся с препятствием еще до того, как проехал первый поворот на трассе.

«Мальчик был в сознании, сотрудники центра оказали ему необходимую доврачебную помощь, благодаря которой ребенок дожил до приезда врачей скорой, — рассказала Юмсунова. — Наши сотрудники сделали все, чтобы ребенок дышал. Когда приехали врачи, правая часть тела мальчика не реагировала на воздействия, но пульс был».

Директор картинг-центра добавляет, что карт перед столкновением с препятствием ехал на небольшой скорости. «От такого удара точно не может быть летального исхода», — заверила Юмсунова. Со слов сотрудников, директор сообщил, что у мальчика случился повторный инсульт, предыдущий якобы имел место 3 года назад.

Как писало «URA.RU», по версии следствия, смерть ребенка наступила в результате тупой травмы живота из-за удара о руль карта. Тетя мальчика в соцсетях сообщает, что причиной смерти стал разрыв печени. Другие комментаторы подтверждают версию директора Людмилиы Юмсуновой об инсульте.

Следственное управление СК РФ по Тюменской области возбудило по факту гибели ребенка уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Дело находится под контролем у прокурора Тюменской области Владимира Владимирова.