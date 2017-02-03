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03 февраля 2017
02 февраля 2017
01 февраля 2017
15:13  03 февраля 2017 2

В Югре суд решил судьбу наркополицейских, потерявших работу из-за реформы МВД

Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, суд, вердикт
Окружной суд лишил бывших наркополицейских и работы, и денежных выплатФото: Владимир Жабриков

Суд ХМАО отказал бывшим сотрудникам УФСКН в предоставлении рабочих мест в структуре МВД. Об этом «URA.RU» рассказал официальный представитель суда Александр Голубев.

В Югре несколько сотрудников УФСКН лишились работы после реформы силовых структур. После ликвидации Госнаркоконтроля часть работников перевели в МВД, а некоторых уволили. Лишившиеся рабочих мест силовики подали иски в суды, чтобы их восстановили на работу в полиции, а также выплатили деньги за то время, в течение которого они не находились на службе.

В судах первой инстанции уже рассмотрели иски от четверых бывших сотрудников УФСКН — им отказали в предоставлении рабочих мест, но присудили выплаты, поскольку процедура увольнения со службы была проведена с нарушениями. Все стороны обратились с апелляциями в окружной суд. Как рассказал «URA.RU» Александр Голубев, решение первой инстанции было отменено полностью. «Апелляционный суд отказал в удовлетворении исков полностью. То есть они не будут переведены, и им отказано в выплате за вынужденные прогулы», — прокомментировал представитель суда. Добавим, решение принято только по троим заявителям — еще одно дело будет рассматриваться 7 февраля.

Антон Степыгин
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