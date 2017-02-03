{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,31
Динамика за 2 недели
Евро 63,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
03 февраля 2017
02 февраля 2017
01 февраля 2017
Главные новости Челябинской области
15:00  03 февраля 2017 0

Главу Каслинского района отстранили от работы на период следствия

Заседание правительства. Челябинск., грачев александр
Суд счел, что глава Каслинского района может оказать давление на свидетелейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный суд Челябинска 3 февраля удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении от работы главы Каслинского района Александра Грачева, обвиняемого в превышении должностных полномочий, ч.1 ст. 286 УК РФ. Суд счел, что чиновник может оказывать давление на свидетелей, являющихся его подчиненными. Как сообщил Грачев «URA.RU», это решение будет обжаловано. В ближайшие дни собрание депутатов района назначит и. о. главы района. Александр Грачев считает, что противозаконных действий не совершал.

По версии следствия, в период 2012—2013 годов, обвиняемый, занимавший должность заместителя главы Каслинского муниципального района, незаконно предоставил местным жителем 2 земельных участка, которые были обременены правами третьих лиц. По словам Александра Грачева, уже после того, как эти участки были оформлены, стало известно, что они спорные и речь идет о гражданско-правовых отношениях.

В 2014 году, как сообщили «URA.RU» в пресс-службе СК РФ по Челябинской области, Грачев принял незаконное решение о передаче земельного участка, на котором находился объект культурного наследия Челябинской области «Дом купца Хозяинова», для ведения хозяйственной деятельности. Здание было демонтировано, и на земельном участке построен новый объект. «Дом купца Хозяинова» действительно числится в перечне выявленных объектов культурного наследия. Указаны три здания, в двух из них находится почта — оба здания украшены резьбой. В третьем, бывшем бараке для рабочих, размещалось туберкулезное отделение районной больницы. После пожара в 2008 году это здание было заброшено. Участок выставили на торги, арендатор, выигравший конкурс, снес барак и построил новый ритуальный зал.

Следствие длилось больше года. Было изъято много документов, но личной коммерческой корысти в действиях Александра Грачева так и не обнаружили. В итоге в обвинении указано, что умысел Грачев состоит в «стремлении улучшить показатели результативности собственной служебной деятельности по привлечению денежных средств в бюджет Каслинского района». Показания на Грачева о том, что он якобы знал о противозаконности своих действий, дали два человека. Один из них — бывший начальник комитета по имуществу и земельным отношениям администрации района, уволившийся еще в 2013 году, после того, как КСП региона проверила Каслинский район и выявила нарушения в земельных вопросах. Второй — риелтор Дмитрий Протазанов.

1/3
Бывшее туберкулезное отделение в Каслях, объект культурного наследия, 2013 год Собственные источники

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров