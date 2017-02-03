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03 февраля 2017
14:58  03 февраля 2017 0

Шахматист Карякин поддерживает возвращение Крыма России

Академия шахмат. Ханты-Мансийск., конь, шахматы
Шахматный король обосновал свою позицию по КрымуФото: Александр Елизаров © URA.RU

Знаменитый юный шахматист Сергей Карякин в интервью заявил, что полностью поддерживает воссоединение Крыма с России, пишет russian.rt.com.

Карякин подчеркнул, что имеет полное право на свое мнение, так как сам является крымчанином. Сергей Карякин является самым молодым гроссмейстером в истории, а также чемпионом мира по быстрым шахматам и блицу.

Крым стал частью России по итогам референдума, проведенном в марте 2014 года.

Лев Истомин
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