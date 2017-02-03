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Главные новости Челябинской области
15:06  03 февраля 2017 0

Заключенных челябинского ШИЗО эвакуировали из-за пожара

Происшествия Колония, заключенные, колония, тюрьма
Заключенных из челябинской колонии эвакуировали из-за угрозы пожараФото: Алексей Гущин © URA.RU

Сотрудники копейской исправительной колонии №15 эвакуировали 34 осужденных из ШИЗО из-за сильного задымления крыши здания в ночь на 3 февраля. На место прибыла автоцистерна ведомственной пожарной охраны и еще четыре автоцистерны МЧС, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ ФСИН по Челябинской области.

Уже спустя четверть часа задымление локализовали и полностью ликвидировали. Крыша не успела загореться. По предварительным данным, причина происшествия — в коротком замыкании электротена для нагрева воды на кровле здания ШИЗО.

Сергей Леонов
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