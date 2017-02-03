В Нижнем Тагиле отпустили на свободу банду Ровшана Ленкоранского

14:48 03 февраля 2017 0

Арестованых в августе вымогателей выпустили на совбоду Фото: источник URA.RU

В Тагилстроевском суде Нижнего Тагила освобождены из-под ареста пятеро членов группировки вора в законе Ровшана Ленкоранского, которые были пойманы 4 августа 2016 года

Пятеро участников группировки Ровшана Ленкоранского, который являлся смотрителем за азербайджанской диаспорой на Урале, были арестованы из-за вымогательства у своих земляков-торговцев после операции ОБОП при поддержке Росгвардии 4 августа прошлого года в Нижнем Тагиле. Как сообщало тогда «URA.RU», 30 человек этнической группировки были задержаны возле ЦУМа, на улице Октябрьской революции. Были изъяты травматический пистолет с признаками переделки, долговая расписка, чужой паспорт. 24 человека вскоре были отпущены, а шестеро были доставлены в суд. Одного отпустили под подписку о невыезде, а пятерых арестовали: Хыдыр Г., 1970 г. р.; Илькин А., 1995 г. р.; Орхан М., 1992 г. р.; Асим А., 1994 г. р.; Тельман В., 1987 г. р. Причина освобождения этих людей, которые обвинялись в вымогательстве, не названа.

Самого Ровшана Ленкоранского, которому служили эти люди, уже нет в живых. Он скончался в результате покушения, которое произошло в Турции 18 августа 2016 года. Недавно стало известно, что теперь его место на Урале занял 44-летний Надир Салифов по кличке Гули, который до 2021 года будет отбывать срок в ИТК-8 особого режима в поселке Пута в Азербайджане.

Несмотря на то, что Гули находится за решеткой, азербайджанские торговцы, которые живут и работают на Урале, уже присягнули ему. Если они раньше платили дань Ровшану, то теперь будут платить Гули.