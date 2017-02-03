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03 февраля 2017
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01 февраля 2017
14:45  03 февраля 2017 0

Басаргин вернулся из Кремля губернатором

Лукойл. Церемония запуска комплекса глубокой переработки нефти. Пермь, басаргин виктор, дворкович аркадий, Алекперов Вагит
Руководство страны решает судьбу Виктора БасаргинаФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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Пермский губернатор Виктор Басаргин вернулся со встречи с руководством администрации президента. Как стало известно «URA.RU», глава региона пока продолжает работать на своем посту.

В пресс-службе администрации губернатора сообщили, что в пятницу, 3 февраля, глава региона Виктор Басаргин вернулся из командировки — накануне в Москве он встречался с руководством администрации президента. В прежнем статусе днем губернатор принял участие в церемонии открытия в Перми памятника выдающемуся кардиохирургу Сергею Суханову. Монумент появился у главного входа в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. По словам участников мероприятия, сразу по окончании церемонии Виктор Басаргин уехал.

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Известно, что в четверг, 2 февраля, Виктор Басаргин был вызван в Кремль. По некоторым данным, у губернатора состоялась встреча с руководителем администрации президента Антоном Вайно. Есть версия, что глава региона узнал о своей скорой отставке и невозможности участия в губернаторских выборах.

Наблюдатели предполагают два варианта развития событий: либо о смене губернатора Пермского края будет объявлено в самое ближайшее время, либо Виктор Басаргин доработает до апреля. Пятилетний срок его полномочий на посту истекает в начале мая.

Стефан Савелли
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