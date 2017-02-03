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Главные новости Челябинской области
15:12  03 февраля 2017 0

Смог — это не к нам! «Мечел» отбился от претензий Росприроднадзора

Чебаркуль , мечел
Инспектора признали соблюдение "Мечелом" ограничений во время НМУФото: Евгений Архипов © URA.RU
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Росприроднадзор отменил запрет на эксплуатацию технологической установки ООО «Мечел-Кокс», наложенный 1 февраля. Решение было принято после повторной проверки, проведенной на предприятии, сообщили «URA.RU» в пресс-службе компании.

«Оборудование признано исправным. Госинспектором в области охраны окружающей среды выдано определение об отмене запрета на эксплуатацию установки очистки газов и снятии пломбы, — пояснила агентству начальник управления общественных отношений и информации ПАО „ЧМК“ Оксана Агапова. — Также было проверено выполнение мероприятий в период действия режима НМУ II степени опасности. Замечаний не было».

Сейчас все агрегаты предприятия работают в штатном режиме — с учетом ограничений, предусмотренных на время НМУ.

О неисправности и приостановке одной из технологических установок «Мечел-Кокса» природоохранное ведомство заявило 2 февраля. Также Росприроднадзор предупредил о возможной приостановке коксохимического производства на срок до 90 дней в рамках административного наказания. В свою очередь в компании указали объективные причины, не позволяющие возложить на «Мечел-Кокс» ответственность за фенольные выбросы, на которые ссылались в Росприроднадзоре.

О серьезных превышениях концентрации ядовитых веществ в воздухе по вине промышленных предприятий заявили также в прокуратуре Челябинской области. Материалы проверок переданы в полицию для дальнейшего возбуждения уголовных дел.

Владимир Васин
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