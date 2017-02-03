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03 февраля 2017
02 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
14:59  03 февраля 2017 0

Юные хоккеисты из Екатеринбурга попали в ДТП

Открытая лицензия 09.06.2015. Хоккей., шайба, хоккей
Дети ехали на игру турнира "Золотая шайба"Фото: Pixabay

Детская хоккейная команда из Екатеринбурга попала в ДТП в автобусе, по пути на матч.

Хоккейная команда «Синие камни» направлялась в Верхнюю Туру на игру с местной командой в рамках турнира «Золотая шайба».

«На 184-м километре трассы Екатеринбург — Серов, водитель автобуса „Ютонг“, в котором находились 18 детей 2000—2003 гг. рождения, 2 тренера и 8 родителей, неожиданно съехал в кювет», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Причина аварии выясняется.

Александр Лукманов
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