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03 февраля 2017
02 февраля 2017
17:20  03 февраля 2017 0

Движение трамваев и троллейбусов в Екатеринбурге под угрозой. Любая авария на электролинии обернется коллапсом

Клипарт. Екатеринбург, проспект ленина, тту, трамваи, пути, общественный транспорт, екатеринбург
Трамваи и троллейбусы Екатеринбурга могут встать из-за отсутствия резервной линии электропередачиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Екатеринбургэнергосбыт» отозвал заявку на полное ограничение электроснабжения трамвайно-троллейбусного управления за долги. В понедельник, 6 февраля, общественный транспорт не встанет, как предполагалось ранее. Тем не менее, как пояснили «URA.RU» в Екатеринбургской электросетевой компании, частичное ограничение не отменено, поскольку ТТУ до сих пор не погасило долг за электроэнергию.

Частичное ограничение, как объяснил компетентный источник, это отключение одной из двух линий электропередачи. Работа электротранспорта будет стабильной до тех пор, пока не произойдет аварии на линии. Обычно в такой ситуации активируют второй — резервный — кабель, но из-за частичного ограничения этого не произойдет, поэтому из общественного транспорта в городе останутся автобусы и метро.

Пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Денис Сухоруков, комментируя сложившуюся ситуацию, уверил, что существующие финансовые проблемы трамвайно-троллейбусного управления никак не отразятся на регулярности работы подвижного состава.

Общая задолженность ТТУ на 31 января, напомним, составляла 50,3 млн рублей. После того как прокуратура взяла эту историю под свой контроль, предприятие перечислило энергетикам 15 млн рублей, вследствие чего и была отозвана заявка на полное ограничение с 6 февраля.

Сергей Демин
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