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03 февраля 2017
15:16  03 февраля 2017 4

Яровая предлагает создать информационную базу педофилов

Ирина Яровая, яровая ирина
Яровая выступила с новой громкой инициативойФото: Александр Мамаев © URA.RU

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выступила с инициативой по созданию единой межведомственной базы по всем педофилам, пишет «Газета.ру».

Данная мера поможет ограничить доступ нездоровых людей на работу с детьми. По словам Яровой, в законодательстве и сегодня есть запреты для педофилов, но для того, чтобы они работали реально, нужна единая база.

Кроме этого, Яровая выступает за создание программы по реабилитации детей, которые подверглись сексуальному насилию, чтобы в будущем они сами не стали насильниками.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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