15:57 03 февраля 2017 0

Александр Лукашенко выступил с жесткой критикой России Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

Президент Белоруссии пытается все больше и больше сблизиться с Западом. Такое мнение «URA.RU» в пятницу, 3 февраля, высказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, комментируя резонансное заявление Александра Лукашенко в отношении России.

Так, Лукашенко заявил, что глава ФСБ России «одним росчерком пера» перечеркнул межгосударственное соглашение между Белоруссией и РФ по границе. По словам Лукашенко, его страна «ни одного (межгосударственного с РФ) договора не нарушила». «Россия пинает их в хвост и в гриву», — отметил он.

Напомним, 1 февраля глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников подписал приказ, который устанавливает пограничную зону на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Белоруссией. На подобный шаг Россия пошла после того, как Лукашенко подписал 9 января указ об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан 80 государств. Региональные управления ФСБ должны будут установить места и время для въезда и прохода лиц, а также транспортных средств в пограничную зону. Более 20 лет назад пограничный контроль на российско-белорусской границе был отменен в связи с подписанием договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Республикой Беларусь.

«Несомненно, Батька очень хочет дружить с Западом и Евросоюзом. Он периодически предпринимает те или иные действия в этом направлении. Вопрос лишь в том, понимает ли Лукашенко, что никогда не станет для Запада своим», — сказал Дмитрий Журавлев.

По его словам, США и Европа готовы расценивать Лукашенко только как «промежуточного союзника». «Их главная цель — оторвать Белоруссию от России. В дальнейшем его, конечно же, сдадут, выбросят за ненужностью», — уверен собеседник «URA.RU».

Политолог Глеб Кузнецов в разговоре с корреспондентом «URA.RU» указал на то, что «это обычная политическая игра, которую регулярно инициирует Лукашенко».

«Мне кажется, что к такому поведению президента Белоруссии уже давно пора привыкнуть. Он то и дело высказывает претензии в адрес Москвы, поскольку ему крайне важно продемонстрировать всему миру — дескать, посмотрите, каике мы независимые, как отважно бросаем вызов московскому чудовищу», — пояснил Кузнецов.

Он полагает, что данная история в ближайшее время сойдет на нет. «Вот увидите — от претензий вскоре не останется и следа. Все будут обниматься и целоваться», — заверил политолог.