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03 февраля 2017
15:39  03 февраля 2017 0

ОНФ обвиняет «Службу 112» в утечке информации. Подано заявление в Генпрокуратуру

Мужчина сообщил о ДТП на номер 112, и вскоре ему позвонили с угрозамиФото: Соцсеть

Член Центрального штаба ОНФ Виктор Климов подал заявление в Генпрокуратуру РФ с просьбой расследовать случаи утечки персональных данных. ОНФ получил жалобы от граждан, что после обращения в службу экстренного реагирования, их персональные данные получают коммерческие организации, а те используют их для навязывания услуг, в частности автоюристов.

«Зафиксированы случаи, когда после ДТП граждане обращаются за помощью по телефону 112, а на место происшествия раньше гаишников приезжают автоюристы из коммерческих фирм», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ОНФ.

По мнению экспертов ОНФ, такое возможно лишь в результате утечки служебной информации, содержащей персональные данные граждан.

Аналогичный случай, правда, связанный не с автоюристами, а почти криминальный, который мог привести к тяжким последствиям, произошел недавно в ЯНАО.

«URA.RU» сообщало об инциденте, произошедшем 19 января, когда сознательный водитель обратил внимание на виляющую «Ладу Приору» с номером региона 05 (Дагестан). Водитель позвонил по телефону 112, и пока продолжался разговор, «Лада Приора» выехала на встречную полосу, и произошло лобовое столкновение. Буквально через несколько часов водителю позвонил неизвестный и начал ему угрожать за то, что он передал журналистам запись с видеорегистратора. Кто передал ему номер сознательного водителя, до сих пор не установлено, так как звонивший после огласки сбежал из ЯНАО.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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