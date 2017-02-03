{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,31
Динамика за 2 недели
Евро 63,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
03 февраля 2017
15:32  03 февраля 2017 1

Лукашенко не собирается менять свободу Белоруссии на российскую нефть. «Нам будет очень трудно»

Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., лукашенко александр
Александр Лукашенко не хочет торговать независимостью БелоруссииФото: Официальное интернет-представительство президента России

Белоруссия может обойтись без российской нефти. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко, выступая на пресс-конференции в Минске.

Лукашенко отметил, что республике будет очень трудно, он недоумевает: «зачем хвататься за живое, зачем нас брать за горло». Слова белорусского президента приводит «Газета.Ru».

«Мы все равно найдем выход. Этого в России, к сожалению, не понимают», — отметил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что страна не намерена ради нефти жертвовать своей свободой. Он считает совершенно несопоставимым если «на одной чаше независимость, а на другой — российская, иранская, азербайджанская или американская нефть».

В январе 2017 года в Минске было принято решение о продлении действия тарифов на транспортировку нефти по территории страны.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров