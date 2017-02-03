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03 февраля 2017
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01 февраля 2017
16:12  03 февраля 2017 0

Прокуратура подала в суд на «РЖД»

Подготовка поезда дальнего следования к рейсу: проводница в пассажирском вагоне. Екатеринбург, ржд, проводница, российские железные дороги
Прокуратура требует от железнодорожников обезопасить транспортные магистралиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сургутская транспортная прокуратура подала серию исков против ОАО «Российские железные дороги». Надзорное ведомство требует от ответчика оградить участки железнодорожных путей вблизи Сургута и Пыть-Яха. По версии надзорного органа, из-за отсутствия ограждений произошло несколько случаев травмирования людей. Соответствующие исковые заявления рассматриваются в Мещанском районном суде Москвы.

По версии прокуратуры, решить конфликтную ситуацию в досудебном порядке не представляется возможным. Одна из причин — финансовый вопрос. На сегодняшний день в бюджете «РЖД» не запланированы расходы на сооружение указанных ограждений.

Только за минувший 2016 год на территории ХМАО-Югры вблизи железнодорожных путей пострадало три человека, один погиб. Жертвой оказался 56-летний мужчина. В феврале на третьем пикете 160-го километра перегона станций «Мансийский» — «Геологическая» погибший попал под колеса грузового поезда.

Эльдар Булатов
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