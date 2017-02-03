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03 февраля 2017
16:00  03 февраля 2017 0

Скидок на алкоголь не будет. В Госдуме хотят сдержать рост потребления спиртного

Госдума запретит ретейлерам делать скидки на алкогольФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Алкоголь предлагают исключить из скидочных акций магазинов. Автор законопроекта, депутат Госдумы Владимир Сысоев убежден, что скидки на спиртное способствуют росту потребления крепких алкогольных напитков и пива.

Сысоев предлагает внести в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта» новую статью о запрете стимулирования продажи алкогольной продукции, пишет RT. В соответствии с поправками, за нарушение установленного законом запрета предлагается наказывать штрафом в зависимости от статуса лиц, его нарушающих — физических, юридических или должностных.

«Когда покупатель видит в магазинах продукцию со значительными скидками, это стимулирует его на покупку. И одно дело, когда это скидка на йогурт, а не на алкоголь», — отмечает в интервью телеканалу парламентарий. При этом он обвиняет ретейлеров в пособничестве алкоголизму. «На такие акции чутко реагирует молодежь», — заявляет депутат.

Инициативу уже поддержали в Общественной палате, считая ее не только правильной, но и своевременной.

В Ассоциации компаний розничной торговли считают, что новая норма не изменит ситуацию в целом. Председатель президиума АКОРТ Илья Ломакин-Румянцев утверждает, что предлагаемый законопроект вряд ли повлияет на снижение потребления алкоголя. «Это ошибочное мнение. Приведу в пример Финляндию — страну, в которой цены на водку очень высокие. Несмотря на заоблачные ценники в магазинах, там очень большие проблемы с алкоголизмом», — считает эксперт.

Нина Калинина
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