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03 февраля 2017
02 февраля 2017
01 февраля 2017
16:07  03 февраля 2017 0

Новости «URA.RU» работают! В «Почте России» разобрались с героями скандального видео

Клипарт., почта россии
В "Почте России" оперативно отреагировали на скандал с выброшенными посылкамиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Почта России» провела служебная расследование после появления в сети видео, на котором сотрудник ведомства выбрасывал посылки из машины. Об этом «URA.RU» сообщила главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС по ХМАО Анастасия Левдина.

По словам представителя окружного управления Федеральной почтовой связи, руководство Сургутского почтамта взяло на контроль ситуацию с выброшенными посылками. «Было проведено служебное расследование, по результатам которого сотрудник, допустивший нарушение должностной инструкции, будет уволен. Начальнику данного отделения назначено дисциплинарное наказание. С водителями и почтальонами по сопровождению филиала проведена дополнительная техническая учеба по соблюдению правил разгрузки и разъяснению материальной ответственности», — прокомментировали в «Почте России».

В Сети ранее появилось видео, как разгружают автомобиль «Почты России» в поселке Белый Яр (Сургутский район). Посылки выбрасывали из машины на крыльцо, некоторые из них падали на землю, после чего их снова бросали наверх. «Посылки бросали не на крыльцо, а на руки. Там стоял почтальон и принимал. Ну упали там одна-две посылки и упали — это человеческий фактор. Ничего страшного — просто не докинули», — заявила ранее «URA.RU» руководитель отделения Светлана Чернышева.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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