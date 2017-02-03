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03 февраля 2017
02 февраля 2017
16:41  03 февраля 2017 0

«Не беспокойтесь! Это Россия». Китаец рассказал, как правильно оплачивать проезд в Екатеринбурге. ВИДЕО

Гость из Китая Фучжун рассказывает, как оплачивать проезд в общественном транспорте ЕкатеринбургаФото: скриншот видео

В Сети появился двухминутный видеоролик, на котором гость из Китая Фучжун на родном языке объясняет, как оплатить проезд в общественном транспорте уральской столицы.

«Если вы знаете, как в Екатеринбурге платить за проезд, вы можете свободно путешествовать в любом городе России», — обозначил в самом начале ролика актуальность сюжета Фучжун, стоя на остановке. Далее — следует небольшой экскурс по салону трамвая. Не говорящим по-русски землякам ведущий рассказывает, где в вагоне расположены карта города и наклейки с актуальной стоимостью проезда.

Если таких нет, Фучжун советует найти кондуктора и дать ему 50-рублевую купюру, обещая, что тот «непременно сможет отдать вам сдачу». В качестве альтернативного варианта новоиспеченный транспортный гид предлагает выучить фразу «сколько стоит».

Начинается и заканчивается видео заставкой с надписью «Не беспокойтесь! Это Россия».

Сергей Демин
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