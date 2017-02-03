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Главные новости Курганской области
16:26  03 февраля 2017 0

«Помилование президента мне не нужно». Курганцы вышли на митинг за свободу Евгении Чудновец. ФОТО

Пикет в поддержку Евгении Чудновец. Курган., чудновец евгения, пикет в поддержку чудновец, мясников андрей
Андрей Мясников передал митингующим слова осужденной за "репост" воспитательницыФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Воспитательнице с Урала Евгении Чудновец дали срок за репост "детского порно"
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В Кургане в пятницу, 3 февраля, прошел митинг в поддержку осужденной за «репост» воспитательницы Евгении Чудновец. На акцию приехал ее молодой человек Андрей Мясников, передает корреспондент «URA.RU» с места событий.

«Мы понимаем, что люди заступились за нас, неравнодушны к нашей беде. Но Евгения продолжает находиться за решеткой», — сказал Андрей журналистам. Он также передал митингующим послание от заключенной Чудновец, которое получил от нее по телефону сегодня утром.

«Помилование президента мне не нужно, потому что помилование означает прощение, а я ни в чем не виновата. Я рассчитываю только на кассацию. Хочу, чтобы мое дело решилось на уровне России, я не хочу, чтобы вмешивались другие страны в разрешение внутренней ситуации. Я хочу, чтобы тот суд, который ошибочно осудил меня, признал, что он может ошибаться, извинился за свои ошибки в качестве реабилитации и компенсации нанесенного мне ущерба, срочно отпустил меня, и чтобы больше никто не пострадал от таких ошибок», — процитировал Андрей Мясников заявление Евгении Чудновец.

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Акцию поддержал заместитель председателя Курганского регионального отделения партии «Яблоко» Дмитрий Фельдшеров Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В митинге приняли участие тринадцать человек, в том числе активисты партии «Яблоко». Мероприятие вызвало повышенное внимание прессы, в Курган приехала съемочная группа федеральной телекомпании «5 канал».

Воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец, напомним, сделала репост трехсекундного ролика с обнаженным ребенком, которое сняли вожатые в детском лагере в Катайске. Таким образом, по словам женщины, она пыталась привлечь внимание общественности и силовиков к издевательствам над мальчиком. Катайский районный суд признал ее виновной в распространении детской порнографии и приговорил к шести месяцам колонии. Апелляционный суд смягчил наказание до пяти месяцев. Чудновец была этапирована в колонию в Свердловской области.

Анна Бояркина
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