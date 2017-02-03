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03 февраля 2017
02 февраля 2017
Главные новости Челябинской области
16:23  03 февраля 2017 0

Бизнесменам Миасса напомнили о «маршрутных войнах» в Челябинске. «Зачинщик получил 10 лет»

Пермь. Клипарт., омон, арест, беспорядки, хулиганство, задержание
"Возмутителям спокойствия" напомнили о судьбе Вербовского и его сообщниковФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник ГИБДД Южного Урала Андрей Мурыгин напомнил перевозчикам Миасса об итогах «маршрутных войн» в Челябинске, приговоры инициаторам которых варьировались от 5 до 10 лет лишения свободы. Об этом он заявил 2 февраля на совещании с участием транспортной компаний, руководства городской полиции и чиновников мэрии.

Полковник Мурыгин настоятельно рекомендовал разрешить конфликт вокруг нового расписания маршруток с учетом интересов пассажиров, желающих продлении графика, и без ущемления прав перевозчиков. При этом силовики готовые жестко пресечь любые попытки любые попытки силового и криминального вмешательства в этот процесс. «Мы не допустим „маршрутных войн“ в Миассе, — цитирует руководителя ГИБДД области newsmiass. — Рекомендуем не доводить ситуацию до крайних мер, а действовать в интересах жителей и договориться друг с другом».

Начальник отдела МВД по Миассу Константин Козицын также посоветовал «возмутителям спокойствия» в лице ИП Америков и ИП Черных подумать об интересах жителей города, не сводя ситуацию исключительно в область прибылей и убытков. Кроме того полицейские официально довели до перевозчиков позицию мэра города Геннадия Васькова, поддержавшего продление расписания до девяти вечера.

Скандал в Миассе разразился после того, как два из восьми перевозчиков отказались увеличить график движения. Поскольку их считают близкими к «теневому мэру» — ранее судимому бизнесмену Владимиру Мурашкину (его, в свою очередь считают близким в ОПГ «Турбазовские»), — оставшиеся транспортники не решились действовать в одностороннем порядке. Однако очередной эпизод «криминализации власти» в четвертом по величине городе Южного Урала привлек внимание на уровне области.

Алексей Шумов
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