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03 февраля 2017
16:19  03 февраля 2017 0

Отца будущего первоклассника до полусмерти избили в очереди на запись в школу. ФОТО, ВИДЕО

Мужчину избили в очереди на запись ребенка в школуФото: Fаcеbook Александр Фирстов

В Нижнем Новгороде между родителями будущих первоклассников завязалась настоящая драка в очереди на запись ребенка в школу. Одного из мужчин избили до полусмерти, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел у школы № 186, куда родители записываются в очередь еще за трое суток до официального старта. В ночь перед решающей датой 1 февраля у школы собрались несколько десятков человек, в основном мужчины. Как написал в своем Fаcеbook друг избитого Александр Фирстов, в ту ночь употребляли алкоголь, чтобы согреться. От толпы отделились двое мужчин — друг Фирстова и коренастый мужчина, они зашли в подъезд дома неподалеку, через семь минут из него вышел коренастый., а спустя еще пару минут избитый мужчина. Он сумел дойти до стоящих в очереди родителей, а затем упал. В больнице констатировали, что у него серьезное сотрясение мозга, полностью отбит левый глаз, сломан нос, были также порваны бровь и веко.

«Почему били? А из-за прописки. Кому-то из „постоянных“ не понравилась чья-то „временная“. В общем, очередь одобрила», — сообщил Александр Фирстов.

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Жена потерпевшего рассказала, что они прописали ребенка к сестре мужа, лишь потому, что им удобней возить его сюда в школу. Родители в очереди таких «временщиков» не одобрили, сейчас в конфликте разбирается полиция. В школе заявляют, что никаких драк во время записи не было.

Между тем Александр Фирстов задает родителям, стоявшим в очереди, вопросы, над которыми стоит задуматься: «Вот такой ваш идеальный Папа — Герой? Бьющий лежащих людей по лицу ногами, потому что просто нравится? Хотите с таким психопатом учиться 11 лет?.. И вы правда хотите, чтобы ваш ребёнок вырос замечательным и добрым?», — спрашивает друг побитого.

В Екатеринбурге, напомним, ночь перед записью в школу прошла более цивилизованно, в отличие от прошлых лет, когда возле престижных ученых заведений происходили стычки родителей. Детей в учебные заведения можно было записать с помощью сайта госуслуг, а утром принести в школу подтверждающие документы.

Нина Калинина
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