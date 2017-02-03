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Главные новости Пермского края
16:15  03 февраля 2017 0

Теодор Курентзис уедет из Перми, если оперный театр не получит новую сцену

Персоны, Теодор Курентзис
Дирижер озабочен проблемой миграции из России талантливых людейФото: Алексей Гущин © URA.RU

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис заявил, что покинет Пермь, если у театра не появится новая сцена.

В пятницу, 3 февраля, перед открытием фестиваля «Золотая маска» в Перми проходит дискуссия «Театр: есть ли жизнь за МКАД?». Один из спикеров — дирижер Теодор Курентзис. Музыкант отметил, что многие его талантливые коллеги готовы эмигрировать из России. «Мы сейчас берем в оркестр очень много русских музыкантов, которые сейчас живут за границей. Многие замечательные люди не хотят жить здесь, потому что не находят себя», — отметил худрук оперного.

При этом Теодор Курентзис отметил, что и сам покинет Пермь, если его театр не получит новую сцену. «Я просто уеду и буду жить где-нибудь в Исландии. Если не будет новой сцены, как это было обещано, я не хочу быть соучастником этой истории. Я — человек слова: сказали, договорились, сделали. Я здесь не ради пейзажа этого города, я хочу оставить что-нибудь хорошее после себя. Если этого не будет, я не буду заниматься здесь туризмом или просто зарабатывать деньги за счет других людей», — сказал дирижер.

Новый министр культуры Пермского края Галина Кокоулина на этой неделе пообещала, что вопрос со строительством новой сцены для оперного театра будет сдвинут с мертвой точки. Сейчас сцену хотят поместить в отдельное здание, которое будет расположено на Разгуляе.

Полина Домовитова
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