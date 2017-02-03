16:50 03 февраля 2017 0

Алексей Балыбердин отныне будет курировать реализацию всех партийных проектов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге завершилось заседание уральского МКС «Единой России» под председательством Ивана Квитки, на котором было завершено формирование его руководящего состава.

Как сообщили «URA.RU» участники мероприятия, три из четырех профильных групп и комиссий межрегионального координационного совета партии возглавили свердловские партийцы.

Наиболее серьезный функционал оказался у комиссии по партийному строительству, агитационно-пропагандистской работе и информационному сопровождению деятельности региональных отделений партии. Ее руководителем стала спикер Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Руководителем группы по реализации партийных проектов стал депутат Госдумы по Нижнетагильскому округу Алексей Балыбердин. Под его началом будет работать не получивший руководящих должностей в МКС лидер свердловского регионального отделения партии Виктор Шептий.

Комиссию по работе с фракциями «Единой России» в Законодательных собраниях и муниципальных представительных органах власти возглавила лидер фракции «ЕР» в свердловском парламенте Елена Чечунова.

Председателем комиссии по кадровым вопросам стала руководитель фракции «ЕР» в Думе ХМАО Наталья Западнова.

«Из содержания положений о рабочих группах и комиссиях можно сделать вывод, что МКС возьмет на себя ряд функций региональных исполкомов. Таким образом, Москва усилит через межрегиональный координационный совет контроль за деятельностью единороссов на местах.

Свердловские партийцы ожидали указаний, по какой модели будут проходит праймериз по подбору кандидата в губернаторы Свердловской области. Однако вводных не последовало. Квитка пояснил, что до следующей недели Генсовет собирает с регионов предложения по этому вопросу. Отдельной строгой реплики со стороны Ивана Квитки был удостоен Виктор Шептий: «А вам, Виктор Анатольевич, давно пора заняться подготовкой праймериз!».

Не обсуждался на заседании и вопрос о назначении нового руководителя свердловского исполкома «Единой России». Как ранее сообщало «URA.RU», из него уволились практически все сотрудники. В связи с этим подготовка к предстоящим выборам оказалась под угрозой.

После заседания МКС присутствовавший на нем уральский полпред Игорь Холманских собрал на отдельное закрытое совещание губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина, главу ХМАО Наталью Комарову и губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на нем не было. Сегодня он презентует Свердловскую область на заседании Японского бизнес-клуба, который соберется в посольстве Японии в Москве.