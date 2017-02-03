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03 февраля 2017
16:43  03 февраля 2017 1

«Порошенко не рассчитывает на большой военный успех». Пушков объяснил, зачем ВСУ атакует Донбасс

Пресс-конференция Алексея Пушкова. Москва, пушков алексей
Алексей Пушков рассказал, зачем Порошенко благословил ВСУ на варварские обстрелы ДонецкаФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков считает, что Киев бесчинствует в Донбассе с молчаливого согласия Запада, который надеется использовать провокацию украинского режима для недопущения налаживания отношений между Россией и США.

Пушков в разговоре с корреспондентом «Федерального агентства новостей» подчеркнул, что спустя сутки после того, как Порошенко отдал приказ о наступлении на Донецк. сенатор Конгресса США Маккейн фактически призвал президента Соединенных Штатов предоставить Украине летальное оружие. Он заверяет, что это не случайное совпадение, так как Порошенко пытается сорвать налаживание контактов между Россией и Соединенными Штатами.

Нормальные отношения между Россией и США, по словам российского сенатора, грозят нынешнему украинскому режиму. Украина может отойти для США на второй или даже на третий план, появится вероятность снятия санкций с России, ослабнет единство западного лагеря.

«Не думаю, что Порошенко рассчитывает на большой военный успех, на серьезное продвижение и захват обширных территорий. Думаю, эта специальная акция для резкого обострения напряженности вокруг украинского кризиса», — отмечает Пушков.

2 февраля президент РФ Владимир Путин объяснил цели Порошенко в Донбассе. Как напоминает «Национальная служба Новостей», Путин считает, что Украине понадобились деньги. «Деньги лучше всего вышибать из Евросоюза, из отдельных стран Европы, из США и международных финансовых институтов, представляя себя в качестве жертвы агрессии», — напоминает агентство слова президента РФ.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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