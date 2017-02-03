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03 февраля 2017
18:28  03 февраля 2017 0

Организаторы боя с Поветкиным получили престижную боксерскую премию. «2017 год будет еще интереснее». Анонс

Бокс в Екатеринбург-ЭКСПО. Поветкин vs Дюопа, поветкин александр
Бой Александра Поветкина с Йоанном Дюопа стал одним из крупнейших в событий в мире бокса в 2016 годуФото: Антон Басанаев © URA.RU

Компания «РМК Боксинг Промоушенз» стала обладателем ежегодной национальной премии «Звезда бокса» в номинации «Открытие года». Как пояснил «URA.RU» исполнительный директор компании Алексей Титов, который ездил на церемонию награждения, статуэтка присуждена за организацию большого количества резонансных боев в 2016 году. В том числе, с участием Александра Поветкина и Сергея Ковалева.

«Этот год будет еще интереснее в плане масштабных мероприятий. Первое большое шоу у нас пройдет 18 февраля в Челябинске. Там состоится бой российского спортсмена Ивана Штыркова с известным во всем мире кикбоксером Ивелом Гилбертом», — рассказал Титов.

В Екатеринбурге первое в этом году большое шоу, по словам собеседника агентства, пройдет 5 мая. В этот день на ринге российский и никем не побежденный спортсмен Магомед Курбанов встретится с легендарным боксером мирового уровня. Его имя Алексей Титов пока назвать отказался, поскольку компания еще находится на стадии подписания контракта. В марте, когда все будет готово, организаторы представят обоих бойцов в рамках пресс-тура по четырем городам — Москва, Ханты-Мансийск, Махачкала и, собственно, сам Екатеринбург.

Еще один крупный бой пройдет 10 июля в рамках международной промышленной выставки «Иннопром», однако наиболее громким событием из всех обещает стать бой с участием легендой бокса, первым и единственным спортсменом, которому удалось стать чемпионом мира в восьми весовых категориях, филиппинцем Мэнни Пакьяо. Поединок пройдет в декабре на площадке выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО».

Сергей Демин
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