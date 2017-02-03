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03 февраля 2017
17:06  03 февраля 2017 0

Путин рассказал о зарплатах и покупательской способности россиян

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой
Владимир Путин обнадежил, что зарплаты немного вырастутФото: Владимир Андреев © URA.RU

В этом году есть все шансы не только восстановить утраченные позиции из-за снижения зарплат и покупательской способности россиян, но и «немножко приподняться», об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным.

«В этом году у нас все шансы есть не только восстановить утраченное, но и немножко приподняться», — отметил российский президент, подчеркнув, что за этими показателями надо следить постоянно. Слова главы государства приводит «Газета.Ru».

Ранее министр труда и социальной защиты России Максим Топилин предсказал рост как реальных, так и номинальных заработных плат россиян. Топилин сообщил, что тенденция к повышению зарплат появилась еще летом прошлого года и будет продолжаться в этом году, пишет «Национальная служба новостей».

Нина Калинина
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