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03 февраля 2017
17:26  03 февраля 2017 0

Российских военных готовят к специальной Олимпиаде

Репетиция парада Победы в 32-ом военном городке. Екатеринбург
Российские солдаты будут защищать честь страны на спецолимпиадеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские военные будут участвовать в III зимних Всемирных военных играх, которые пройдут в Сочи. Об этом сообщил начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев.

«Наши Военные игры пройдут в Сочи, там есть олимпийская инфраструктура, и мы именно там имеем богатейший опыт проведения соревнований на высоком уровне», — отметил Михаил Барышев, его цитирует «Федеральное агентство новостей».

Он также подчеркнул, что в следующем году Россия будет участвовать в зимней Олимпиаде в Южной Корее. «Девиз наших Игр: „Дружба через спорт“. Команда каждой страны на 50% состоит из военнослужащих. Наша страна будет принимать участие в зимней Олимпиаде в Южной Корее», — отметил начальник ЦСКА.

Нина Калинина
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