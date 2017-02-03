17:28 03 февраля 2017 0

Доходы уральцев в январе упали Фото: Pixabay

Беднее всего на Урале в январе стали жители Челябинской области, наименьшее падение доходов зафиксировано в Югре. Индекс потребительской активности, отражающий динамику доходов населения, рассчитал Финансовый университет при правительстве РФ.

Судя по экспертным данным, в УрФО менее всего доходы упали у жителей ХМАО-Югры — на 3,8 пункта. Следующими в списке идут Тюменская и Свердловская области со значением в минус 4,5 пункта, за ними следуют Пермский край (-4,7), ЯНАО (-5,4), Курганская область (-7,4). Замыкает рейтинг уральцев Челябинская область с индексом доходов в минус 7,5 пункта.

Эксперты вывели и среднюю по России цифру — она составила минус 5,4 пункта. Исследователи отмечают, что снижение индекса отражает ожидаемое ежегодное сокращение доходов жителей страны в первый праздничный месяц года. При этом в стране есть регионы, где отмечается положительная динамика доходов населения. Первое место в этом рейтинге занимает Чеченская республика (7 пунктов), за ней следует Кемеровская область (6,1), на третьей позиции — Саратовская область (4,2).

Кроме того, эксперты рассчитали и «длинный» индекс потребительской активности, который показывает направление изменения доходов жителей страны на ближайшие полгода. Его значение по итогам месяца составило 3,7 пункта. «Это говорит нам о том, что в первой половине 2017 года можно ожидать устойчивого восстановления российской экономики, которое, по нашим оценкам, началось в конце 2016 года», — отмечается в исследовании.

«Короткий» индекс, отражающий динамику доходов населения за январь, специалисты Финансового университета при правительстве РФ рассчитали, исходя из данных социологических опросов населения и объективной статистики. Индекс определяется как применительно к стране в целом, так и к отдельным регионам с населением более 500 тыс. человек.