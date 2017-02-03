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03 февраля 2017
02 февраля 2017
17:31  03 февраля 2017 0

Свердловский министр попросил у бизнесменов денег на строительство храма

Храм Воскресения Христова. Ханты-Мансийск., свеча, храм, молитва, церковь, вера, христианство, православие, религия
Предпринимателям предлагают скинуться на возведение храма в АлапаевскеФото: Александр Елизаров © URA.RU

Свердловские чиновники занялись религиозным краудфандингом. В распоряжении «URA.RU» оказалось письмо в адрес «руководителей предприятий розничной торговли» за подписью министра АПК Свердловской области Дмитрия Дегтярева. В нем чиновник просит предпринимателей скинуться на строительство храма в Алапаевске.

«В адрес губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева обратилась исполняющая обязанности игуменья Свято-Елизаветинского женского монастыря города Алапаевск матушка Ольга Гобзева об оказании содействия в возведении храма в честь Святой Великой княгини Елизаветы Федоровны. Храм строится силами женского монастыря. Однако несмотря на все усилия молитвенные и материальные, сестры Обители своими скудными средствами не могут поднять столь грандиозный проект. Вместе с тем, данный проект имеет огромное значение в целом для Свердловской области. Просим Вас оказать посильное содействие в вопросах строительства храма», — говорится в письме.

Руководителей предприятий розничной торговли попросили оказать посильное содействие в строительстве храма
Фото: скрин документа

Все в том же документе министр просит бизнесменов проинформировать его о принятом решении до 1 марта. Дозвониться до самого министра Дмитрия Дегтярева сегодня не получилось — он не ответил на сотовый. «Это благое начинание и, безусловно, добрая инициатива Дмитрия Сергеевича. Он обращается к неограниченному кругу лиц и, уверен, его просьба найдет отклик у адресатов. Насколько эта его инициатива коррелирует с общепринятыми правилами для подобных обращений — лучше уточнять у специалистов», — пояснил директор департамента информационной политики губернатора Александр Иванов.

Обращение к губернатору оказалось полезным — признались в монастыре. «Для начала с нами связались из министерства и обеспечили продовольствием — а это тоже большая помощь. Затем на счета монастыря поступили деньги со счетов в екатеринбургских банках — это, я думаю, тоже стараниями главы региона. Нам очень хочется верить, что помощь будет и мы даже успеем в короткий срок. Все-таки посещение Алапаевска стоит в графике святейшего патриарха [Кирилла] на лето 2018 года [будет отмечаться 100 лет со дня расстрела царской семьи], и всякая помощь будет во благо. А мы молимся за губернатора и всем, кто оказывает нам посильную помощь», — рассказала игуменья алапаевского монастыря матушка Ольга.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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