У пермского депутата забрали мандат

17:38 03 февраля 2017 0

Один из старейших городов Пермского края лишился депутата Фото: официальный сайт Осинского городского поселения

Осинская городская дума лишилась одного из депутатов. Народная избранница «забыла» указать в декларации о доходах принадлежащую ей квартиру.

Прокуратура выяснила, что депутат представила неполные сведения в декларации о доходах за 2015 год. «В частности, чиновница при заполнении декларации допустила множественные технические ошибки, а также не указала квартиру, принадлежащую ей на праве собственности. Кроме этого, один раздел документа она полностью не заполнила и не поставила подписи, отвечающие за достоверность представленных сведений», — сообщает пресс-служба ведомства.

В результате депутат лишилась мандата по решению коллег. Как удалось выяснить «URA.RU», речь идет о Татьяне Азановой.