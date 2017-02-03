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Главные новости Пермского края
17:38  03 февраля 2017 0

У пермского депутата забрали мандат

Один из старейших городов Пермского края лишился депутатаФото: официальный сайт Осинского городского поселения

Осинская городская дума лишилась одного из депутатов. Народная избранница «забыла» указать в декларации о доходах принадлежащую ей квартиру.

Прокуратура выяснила, что депутат представила неполные сведения в декларации о доходах за 2015 год. «В частности, чиновница при заполнении декларации допустила множественные технические ошибки, а также не указала квартиру, принадлежащую ей на праве собственности. Кроме этого, один раздел документа она полностью не заполнила и не поставила подписи, отвечающие за достоверность представленных сведений», — сообщает пресс-служба ведомства.

В результате депутат лишилась мандата по решению коллег. Как удалось выяснить «URA.RU», речь идет о Татьяне Азановой.

Анна Белкина
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