{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,31
Динамика за 2 недели
Евро 63,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
03 февраля 2017
17:34  03 февраля 2017 0

Банк России принял решение по ключевой ставке

Административные здания Москвы. Иллюстрации. Антон Белицкий , центробанк, банк россии, центральный банк РФ
ЦБ сохранил ключевую ставкуФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
все новости сюжета

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10% годовых. Как сообщается на официальном сайте регулятора, динамика инфляции в целом соответствует прогнозу.

Заседание ЦБ состоялось в пятницу, 3 февраля. «Совет директоров Банка России 3 февраля 2017 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10,00% годовых», — говорится в сообщении ЦБ.

В Банке России также отмечают, что восстановление экономики проходит быстрее, чем ожидалось.

Как отмечает «Газета.Ru», эксперты прогнозировали сохранение ключевой ставки на уровне 10%. Регулятору сейчас важнее закрепить инфляционные ожидания на низком уровне. Для рынка основное значение будут иметь комментарии Центробанка, в которых он, как ожидается, должен дать оценку влияния на дальнейшую денежно-кредитную политику решения Минфина покупать валюту.

«Мы сохраняем такие высокие реальные положительные ставки для того, чтобы сбить инфляционные ожидания. Хотя они и снижаются, но еще достаточно высоки. И, по нашим оценкам, когда инфляция выйдет уже на устойчивый уровень в 4% и устойчиво снизятся инфляционные ожидания, тогда ключевая ставка может быть 6,5—7%», — поясняла ранее лава Банка России Эльвира Набиуллина.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров