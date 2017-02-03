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03 февраля 2017
02 февраля 2017
01 февраля 2017
17:41  03 февраля 2017 0

Власти Ямала выделили деньги на помощь погорельцам в Салехарде

Погорельцы из Дивного. Нижневартовск., угли, погорельцы, зола, обгорело
Сгоревшие дома выведут из жилфонда и снесутФото: Александр Елизаров © URA.RU

Окружное правительство выделило более 20,5 млн рублей для помощи и выплаты компенсаций погорельцам, пострадавшим от пожара летом прошлого года на улице Обская в Салехарде. Соответствующие документы были опубликованы на официальном сайте окружной администрации.

Были выделены две суммы. Почти 6,1 млн рублей пойдут на расходы, связанные с расселение аварийного жилья и для предоставления дополнительных мер поддержки гражданам, которые остались без имущества. Ещё 14,5 млн рублей выделено для компенсационных выплат собственникам квартир в сгоревших домах, которые признаны аварийными и скоро пойдут под снос.

В августе 2016 года на улице Обской, напомним, полностью выгорели два восьмиквартирных деревянных дома. Жители жаловались, что чиновники оставляют их без жилья. После чего первый зам губернатора Ямала Алексей Ситников пояснил, что жители, проживающие в сгоревшем доме по договорам соцнайма, получили временные квартиры и впоследствии переедут в капитальное жилье. Собственникам будет выплачена компенсация из расчета в 66 тысяч за один квадратный метр сгоревшей квартиры.

Вячеслав Егоров
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