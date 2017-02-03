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03 февраля 2017
18:34  03 февраля 2017 6

Медведев наградил вице-премьера Шувалова за успешную борьбу с кризисом

ПМЭФ-2014. Презентация российской экспозиции на EXPO-2015 в Милане. Санкт-Петербург, шувалов игорь
Игорю Шувалову вручат медаль реформатора СтолыпинаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Премьер РФ Дмитрий Медведев распорядился наградить медалью Столыпина П.А. I степени своего заместителя, вице-премьера правительства Игоря Шувалова. Документ о награждении размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В формулировке распоряжения указано, что Шувалов награждается медалью «за заслуги в решении задач социально-экономического развития страны и многолетний добросовестный труд».

Отметим, что распоряжение о награждении Шувалова было подписано еще 31 января. Однако опубликован документ лишь в пятницу, 3 февраля.

Нина Калинина
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