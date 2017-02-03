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03 февраля 2017
02 февраля 2017
Главные новости Тюменской области
18:56  03 февраля 2017 0

Перевозчики жидких отходов в Тюмени хотят бастовать

Около 100 ассенизаторов собирают ЖБО в ТюмениФото: Владимир Балтунов

Перевозчики жидких бытовых отходов грозятся остановить свою работу на несколько дней. Об этом, заявил их представитель на встрече со специалистами «Тюмень Водоканала». Конфликт частников и компании начался из-за изменения системы приема ЖБО.

Перевозчики недовольны тем, что ООО «Тюмень Водоканал» переложило на них обязанности по взиманию средств за «водоотведение».

Ранее, люди, у которых нет канализации, платили деньги Водоканалу за услугу водоотведения, а перевозчикам — за доставку воды до точки слива. Теперь Водоканал убрал строчку «водоотведение», взвалив ее на плечи перевозчиков. Такой ход, по мнению золотарей, увеличил сумму для абонента. И теперь возчики должны собирать средства у населения с незаконной надбавкой на утилизацию отходов. Жители, глядя на сумму, стали отказываться от услуг перевозчиков, что и вызвало волну негодования.

Специалисты Тюмень Водоканала говорят, что проблема надумана возчиками. Настоящая причина в том, что Водоканал начал контролировать слив.

«Мы выявили, что фактически объём принимаемых стоков в два раза выше объёма по договорам. То есть некоторые возчики производили слив без договора и без оплаты. По сути, незаконно. То есть нам они денег платили меньше. Остальное клали в карман», — рассказала Екатерина Шаркова, коммерческий директор компании «Тюмень Водоканал».

Было решено, что жители должны напрямую заключать договор с перевозчиком и на вывоз, и на водоотведение.

А перевозчики, в свою очередь обязаны брать талоны на слив в Водоканале по потребности. Нет талона — нет доступа на точку слива.

Специалисты Водоканала утверждают, что воду мутит горстка перевозчиков, которые проигрывают в конкурентной борьбе. Остальных условия вполне устраивают.

«Специалисты тюменского водоканала неоднократно встречались с инициативной группой возчиков ЖБО и обсуждали единые правила приема сточных вод. Большинство приняли правила и подписали договоры», — отметил заместитель главы администрации города Тюмень Павел Перевалов.

Перевозчики обвиняют Водоканал в уклонении от своих обязательств и давлении на бизнес. Золотари предупреждают, что конфликт может вылиться в забастовку.

В Тюмени около 100 перевозчиков ЖБО. В основном это частные предприниматели.

Владимир Балтунов
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