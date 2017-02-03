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Главные новости Курганской области
19:32  03 февраля 2017 0

Сити-менеджер Кургана избежал уголовного дела

Пресс-конференция проведения Новогодних праздников в городе. Курган, потапов андрей
Судебные приставы не считают Потапова виновным в неисполнении решений суда по капремонту домовФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Служба судебных приставов отказала в возбуждении уголовного дела против руководителя администрации Кургана Андрея Потапова за неисполнение решений суда по капремонту домов. Об этом «URA.RU» сообщил председатель «Центра общественного контроля» Иван Камшилов, получивший отказ на руки.

Как следует из документа, злостного неисполнения судебных решений по ремонту домов (ул. Пролетарская, 80, ул. Коли Мяготина, 140 и 169) со стороны мэрии не выявлено. В администрации города на претензии Камшилова пояснили, что решения суда исполняются в соответствии с графиками проведения капитального ремонта. В списке таких домов, утвержденном мэрией в прошлом году, дом по ул. Пролетарская, 80, где недавно обрушилась плита, стоит на четвертом месте.

Часть работ по ремонту в домах по ул. Коли Мяготина уже выполнена: доме №140 отремонтирована кровля. В доме №169 убраны аварийные балконы и отремонтированы коммуникации. Остальные работы отложены на 2017 год. Предварительная сумма затрат на оба дома составит более 7,5 млн рублей. На ремонт кровли и фасада дома по ул. Пролетарская, 80 также составлена предварительная смета на общую сумму более 4,2 млн рублей. За неисполнение работ в срок на администрацию города был наложен штраф (50 тыс. рублей за один дом).

В документе указано, что мэрия разработала порядок предоставления управкомпаниям субсидий на проведение ремонта домов. Кроме того, предыдущий сити-менеджер в декабре 2015 года вносил в гордуму предложение увеличить расходы казны на исполнение решений суда, но ему было отказано.

Как ранее сообщало «URA.RU», после того, как в доме №80 по ул. Пролетарской обрушилась плита пола в подъезде, Иван Камшилов потребовал в УФССП по Курганской области привлечь сити-менеджера Кургана к уголовной ответственности. Он подчеркнул, что решение суда о проведении капремонта в этом доме мэрия не исполняет с 2008 года.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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