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03 февраля 2017
18:47  03 февраля 2017 0

«Пришли двое мужиков с топорами…». В Серове уничтожили сталагмит из фекалий

Глыба из льда и фекалей несколько лет отравляла воздух жителям общежитияФото: Константин Бобылев, газета «Глобус»

Неизвестные вырубили двухметровый фекальный сталагмит, отравлявший жизнь жильцам общежития в Серове. Куски ледяной глыбы переместились из подъезда на улицу.

«Пришли двое мужиков с топорами и кувалдой. Они его вырубили и выбросили на улицу. Кто такие были — не знаю», — поделилась информацией с серовским изданием «Глобус» жительница общежития Олеся. Женщина рассказала, что раньше этих мужчин никогда в общежитии не видела.

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В четверг, 2 февраля, в администрации города прошло совещание по поводу аварийного общежития на улице Белореченской, 5. Чиновники решили, что жителей, которые проживают в комнатах на условиях социального найма, переселят в резервный фонд, а что делать с собственниками «квадратов» в общежитии, решить пока не могут.

«По закону у государства нет обязанности беспокоиться о состоянии личного имущества граждан», — подчеркивает источник издания в мэрии Серова.

Известно, что Серовская городская прокуратура начала проверку соблюдения действующего законодательства при обслуживании общежития на Белореченской. Как выяснилось, на протяжении 6 лет дом не обслуживался управляющей компанией.

Как сообщила «URA.RU» пресс-секретарь горадминистрации Вера Теляшова, здание признано аварийным. «Это общежитие по сути никому не принадлежит, а в нем 88 комнат. Кто живет в этих комнатах, сколько всего людей — кто знает? Есть план переселить в резервный фонд официально зарегистрированных там граждан. Но с ноября 2016 года только один житель этого общежития обратился к нам и встал на учет для переселения», — сказала она.

Ранее жильцы общежития пожаловались в СМИ, что двухметровый фекальный сталагмит появился на первом этаже, возле выхода, и «оккупировал» лестничную площадку. В общежитии стоит стойкий запах сырости, а в комнатах от стен начали отходить обои.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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