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03 февраля 2017
02 февраля 2017
18:59  03 февраля 2017 0

Комаровой рекомендовали сменить имидж перед выборами президента

Визит Комаровой. Сургут, комарова наталья
Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова в преддверии выборов президента предстанет перед югорчанами в новом образеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатору ХМАО-Югры Наталье Комаровой в преддверии выборов президента Российской Федерации рекомендовали пересмотреть свой публичный имидж и стратегию позиционирования. В частности, осуществить переоценку деятельности своих заместителей, прекратить формирование образа «ручного управления» и сосредоточиться на продвижение идеологемы: «Командная работа». Такие рекомендации высказали приглашенные политологи и социологи на заседании неформального штаба по подготовке к президентским выборам в регионе. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил «URA.RU» на правах анонимности один из участников мероприятия.

«В некоторых муниципалитетах новости сегодня не пышут оптимизмом, и не потому, что там на самом деле все так плохо, а потому что люди не понимают, что происходит. Почему глава выдал то или иное решение. Чего хочет окружное правительство. Сейчас складывается впечатление, что в округе работает один человек — губернатор. А где же вся команда? Нужна история, при которой глава региона, как управленец, принимает решения и сидит крутит карандаш. Команда при этом эффективно работает», — комментирует собеседник.

Ранее, как уже сообщало «URA.RU», специалисты по идеологии, находившиеся в окружении губернатора ХМАО, усиленно формировали для Натальи Комаровой образ единственного эффективного менеджера в регионе. Глава ХМАО посетила с рабочими поездками каждый из муниципалитетов округа, критиковала органы местного самоуправления, демонстративно решала вопросы югорчан в режиме «ручного управления». Такая стратегия была выбрана в 2015 году, когда Комарова готовилась к переназначению на пост руководителя автономии. Как утверждали инсайдеры, новый формат работы губернатора стал результатом истолкования сигналов Кремля. Ответственные лица в администрации президента тогда рекомендовали главе автономии «быть ближе к народу».

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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