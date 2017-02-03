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03 февраля 2017
19:01  03 февраля 2017 0

Глава Росприроднадзора едет на заводы УГМК и ТМК

Росприроднадзор 10 лет Курган, росприроднадзор 10 лет
Росприроднадзор соберет руководителей и силовиков регионаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

На следующей неделе, 7—8 февраля, Екатеринбург посетит глава Росприроднадзора Артем Сидоров. Он проведет совещание с руководителями территориальных управлений надзорной структуры в УрФО. По информации «URA.RU», принять участие в нем приглашены глава региона Евгений Куйвашев, его первый заместитель Алексей Орлов, областной министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов, руководители профильных департаментов, а также главы иных надзорных органов.

Поводом для приезда Артема Сидорова, объяснили в администрации свердловского губернатора, стало приглашение «посетить регион — флагман российской промышленности», озвученное Евгением Куйвашевым в 2016 году в момент подписания соглашения с ТМК в Москве.

Окончательная программа пребывания главы Росприроднадзора будет сверстана только на следующей неделе. В частности, решается, какие конкретно предприятия в рамках двухдневного визита посетит Артем Георгиевич — пока известно лишь, что это будут заводы двух промышленных групп УГМК и ТМК.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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