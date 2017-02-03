19:24 03 февраля 2017 0

Встречи с депутатами будут охраняться полицией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Закон, который предусматривает уведомление органов власти о проведении депутатами встреч с избирателями, повысит безопасность на таких мероприятиях. Такое мнение высказал ТАСС первый замруководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник, комментируя внесенный накануне в Госдуму документ.

«Приходит (на эти встречи) от 20 до 500 человек, и в этой ситуации необходимо для правоохранительных органов заранее подобрать место для надлежащего проведения мероприятия и обеспечения общественного порядка и безопасности, в том числе и принятие мер антитеррористической защищенности», — пояснил свою позицию журналистам московский чиновник.

Напомним, что в Госдуме хотят приравнять встречи депутатов с избирателями к митингам и демонстрациям. Соответствующий законопроект внесла на рассмотрение в парламент представительница фракции «Единая Россия» Ирина Белых. Депутат считает, что эта мера нужна, чтобы сохранить общественный порядок в местах проведения встреч, а также обеспечить безопасность всех участников публичного мероприятия. Белых, приравняв встречу с избирателями к митингу, также предлагает сократить срок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия до 7 дней (сейчас это необходимо делать за 10 дней до проведения митинга).

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» по законотворческой деятельности Андрей Исаев уверяет, закон должен повысить безопасность в общественных местах.

«В «Единой России» не стремятся ограничить или препятствовать традиционным встречам депутатов с избирателями. Напротив, мы всячески нацеливаем парламентариев на активную работу с людьми.

Речь идёт об обеспечении мест проведения встреч медицинским персоналом и при необходимости другими экстренными службами», — пояснил депутат инициативу Белых.

Кроме того, эта мера должна защитить депутатов и их избирателей от провокаторов, считает декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов.

«Если этот закон будет принят, то правоохранительные органы будут просто обязаны обеспечить спокойствие и порядок на этих встречах. Сколько случаев провокаций предпринимается, особенно в ходе предвыборных кампаний? А так и избиратель, и депутат будут уверены, что встреча состоится и пройдет до конца без возможных беспорядков и угроз провокаторов», — пояснил Шутов «URA.RU». Политолог также отметил, что практика регулирования массовых мероприятий успешно показала себя и в Европе, и в США.

«Это не ущемление демократических прав и свобод граждан, это наведение общественного порядка в пользу граждан», — резюмировал эксперт.

Такая мера, по мнению профессора ВШЭ и политолога Олега Матвейчева, должна урегулировать нестыковки в законодательстве и прикрыть «лазейку для хитрецов».

«В соответствии с законом о проведении массовых мероприятий власти, например, обязаны подогнать к месту митингов машины „скорой помощи“, пожарные и полицейские наряды на случай ЧС. Но у нас нашлись ушлые юристы, которые собирают на улицах по 500 человек без уведомления властей. Говорят, что это у нас не митинг, а встреча с депутатом. А ведь по сути это то же самое. Ведь могут быть и столкновения, и кому-то плохо может стать, и пожар может случиться!», — разъяснил суть инициативы эксперт в интервью «URA.RU», подчеркнув, что для встреч с избирателями депутат должен использовать свою приемную, а не подвергать опасности граждан.

Напомним, что в декабре 2016 года Мосгордума призвала московских депутатов руководствоваться законом о митингах и шествиях, проводя встречи с избирателями. Соответствующие поправки в городские законы были разработаны комиссией по государственному строительству и местному самоуправлению.

Это произошло после того, как под видом встречи с депутатами Госдумы (среди них были коммунист Валерий Рашкин и депутат ЛДПР Ярослав Нилов), в центре Москвы прошел несанкционированный митинг против расширения зоны платной парковки в столице. Тогда на Пушкинской площади собралось, по данным СМИ, около двух тысяч человек.