Ночной рейд на свинцовый завод в Дегтярске провели экологи с полицейскими. ВИДЕО

19:16 03 февраля 2017 0

Жители Дегтярска написали десятки жалоб на ночное производство Фото: infokart.ru

Внезапную ночную проверку провели специалисты минприроды и экологи при поддержке полицейских.

Проверка была связана с большим количеством жалоб от горожан на сильную вонь в ночное время, во время работы производства. По словам местной жительницы Людмилы Гордеевой, которая была на рейде в качестве понятой, ее поразили наглость и грубость работников предприятия.

«Я была шокирована тем, как они себя вели: скандалили, очень много матерились, пытались мешать. И директор им под стать, тоже хамил, когда приехал, — рассказала „URA.RU“ Людмила Гордеева. — Везде мы увидели валяющиеся чушки, еще теплые свинцовые слитки, свинцовые лужи. Находиться там было тяжело — вонь стоит страшная».

В отличие от горожан, которые высказывают недовольство работой предприятия, директор завода считает, что у него все в порядке.

«Не знаю, что они хотели. Я поручил адвокатам проработать вопрос, как предъявить претензии, — сказал „URA.RU“ директор Николай Ковалев. — Еще и рабочего избили, когда он хотел в туалет».

Видео: Даниэль Марголис

Информацию об избиении рабочего опровергли в ГУ МВД по Свердловской области.

«Никакого избиения не было, один из рабочих попытался сбежать, но упал в темноте. Там было очень большое количество людей, которые были свидетелями, которые подтвердят, что его пальцем никто не тронул. Сейчас полицейские выясняют причину, из-за которой он пытался скрыться, — пояснил «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам Горелых, с проверкой на предприятие пришли два представителя минпророды, три эколога, четверо понятых, два сотрудник ОБЭП и четыре представителя ППС. Специалисты минприроды и экологи пришли со специальным оборудованием и делали замеры. Так как граждане жалуются, что именно по ночам ведется основная работа с превышением допустимых выбросов и травит всех людей в округе вонью и гарью.

Ранее в дневное время на предприятии побывала прокурорская проверка. По словам Горелых, ситуация на предприятии находится на контроле руководства прокуратуры и полиции.

«Была проведена огромная работа. В интересах расследования других комментариев пока дать не могу. Но мы надеемся, что на этот раз виновным не удастся уйти от ответственности и им с лихвой воздастся за страдания жителей Дегтярска», — прокомментировал ситуацию депутат гордумы Дегтярска Даниэль Марголис.